В России установлен двойной антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки в России выявили 23 610 новых случаев заражения коронавирусной коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 у 6 078 (25,7%) заразившихся из этого числа заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост составил 1,2%, а всего с начала вспышки в России заразилось 2 015 608 человек.

Больше всего заболевших за последний день выявили в Москве (+6438), Санкт-Петербурге (+2312), Подмосковье (+880), Нижегородской (+441), Свердловской (+369) и Архангельской (+334) областях.

Наименьшие темпы по суточному приросту зафиксированы в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Дагестане (0,6%).

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 573 человека, а за весь период – 1 526 656 человек. За минувший день в России установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса и вызванных им осложнений. Умерло 463 человека, а за все время с начала пандемии – 34 850 человек.

Больше всего людей за последний день умерло в Москве (73), Санкт-Петербурге (72) и Воронежской области (19).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 577 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

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