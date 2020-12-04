российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 декабря 2020, 00:11 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Чехии создали уничтожающую вирусы бумагу

Ученые в Чехии создали бумагу которая способна за 30 минут уничтожить любые вирусы на своей поверхности, рассказали в Академии наук республики. Как рассказал один из разработчиков материла Иржи Собека, работа в данном направлении шла несколько лет. В антибактериальной бумаге используются ионы цинка и серебра, которые замедляют активность вирусов и бактерий, обрекая их на вымирание.

Примечательно, что ученые до конца не поняли, что именно вызывает гибель микроорганизмов, поскольку не все комбинации одних и тех же элементов столь успешно уничтожают микробов. Разработчики «антиковидной бумаги» считают, что их изобретение, не имеет аналогов, а потому найдет широкое применение при изготовлении банкнот и документов, в первую очередь, использующихся в медучреждениях.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 04.12.20

В Москве возбудили дело о продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19. / Коронавирус отступает от Белграда. / Поступает множество обращений: «Альянс врачей» заявил о принудительной вакцинации от COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Коронавирус отступает от Белграда

Китайская экспансия на Балканах: Пекин вытесняет Россию

Взрыв в центре Белграда: один человек погиб, двое – ранены

Звезду Голливуда вдохновил «Белградский фантом»

Президент Сербии объявил о новых мерах поддержки сограждан во время эпидемии

Сербия в рекордные сроки открыла новую ковид-больницу

В Сербию поступила пробная партия российской вакцины от коронавируса

Актеры из «Властелина колец» попросили скинуться на покупку дома Толкина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Технологии, Европа,