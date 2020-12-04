В Чехии создали уничтожающую вирусы бумагу

Ученые в Чехии создали бумагу которая способна за 30 минут уничтожить любые вирусы на своей поверхности, рассказали в Академии наук республики. Как рассказал один из разработчиков материла Иржи Собека, работа в данном направлении шла несколько лет. В антибактериальной бумаге используются ионы цинка и серебра, которые замедляют активность вирусов и бактерий, обрекая их на вымирание.

Примечательно, что ученые до конца не поняли, что именно вызывает гибель микроорганизмов, поскольку не все комбинации одних и тех же элементов столь успешно уничтожают микробов. Разработчики «антиковидной бумаги» считают, что их изобретение, не имеет аналогов, а потому найдет широкое применение при изготовлении банкнот и документов, в первую очередь, использующихся в медучреждениях.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 04.12.20

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