С курорта в Швейцарии более 400 британских туристов сбежали с карантина

В Швейцарии не досчитались около 400 граждан Великобритании, которые должны были отбывать десятидневный карантин. Об этом пишет Daily Telegraph.

Британцы приехали на горнолыжный курорт Вербье на отдых. Однако их заставили самоизолироваться в течение 10 дней. Правило касалось тех туристов, которые въехали с 14 декабря. 24 декабря местные власти разрешили британцам уехать, если они выполнят ряд условий.

Спустя три дня владельцы гостиниц в Вербье заявили, что множество туристов уехали, даже не позавтракав. Из 420 британцев, находившихся на курорте в момент введения карантина, осталось около 10 человек.

Глава картона Вале, где расположен курорт, Кристоф Дарбелле заявил, что местные власти не виноваты в том, что туристы сбежали. По его словам, граница по сути «дырявая», люди могут путешествовать по всей Европе, не предъявляя документов. Кроме того, федеральное Управление здравоохранения слишком поздно предоставило информацию о числе прибывших из Великобритании граждан.

Предполагается, что туристы в большинстве своем уехали на машинах, вероятно, они отбывают самоизоляцию на родине. Впрочем, не исключается, что часть путешественников могли прямо на лыжах уйти во Францию. Там из-за карантина не работают подъемники, но туристам не запрещено кататься на лыжах и самостоятельно совершать подъемы и спуски.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 28.12.20

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