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Среда, 13 января 2021, 13:45 мск

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Президента Армении госпитализировали с двусторонней пневмонией

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ранее тест главы государства на коронавирус показал положительный результат.

Саркисян прибыл в Лондон, чтобы сделать операцию на ноге. 5 января у политика выявили коронавирусную инфекцию. Президент находился на самоизоляции, затем Covid-19 обнаружили у его супруги.

«Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией», – сообщается на официальном сайте президента Армении.

В пресс-службе главы государства отметили, что Саркисян сможет вернуться на родину, когда состояние его здоровья стабилизируется.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 13.01.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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