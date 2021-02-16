В Нидерландах суд потребовал отменить комендантский час

В Нидерландах суд постановил немедленно отменить комендантский час, введённый властями на территории страны в связи распространением коронавирусной инфекции нового типа. Суд признал решение незаконным, передает RT.

Решение о комендантском час было принято на основании закона, который позволяет правительству ввести ограничение в исключительных обстоятельствах без консультации с палатой представителей и сенатом. Однако Окружной суд Гааги постановил, что данная мера «не связана с особой срочностью»: «Таким образом, использование этого закона для введения комендантского часа незаконно».

В суде указали, что мера серьёзно нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. Ранее введение ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа вызвала волну массовых беспорядков. Жители вышли на улицы, жгли автомобили, громили магазины и рестораны, произошли серьёзные стычки с полицией, в которых было много пострадавших с обеих сторон.

Из числа задержанных было арестовано 69 человек и начато 84 судебных производства. Прокуроры требуют для всех подозреваемых реальных сроков заключения под стражу. Подобных беспорядков в стране не было более 40 лет

Амстердам, Иван Гридин

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