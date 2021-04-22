Турция вводит трехдневный локдаун из-за коронавируса

В Турции ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией. С сегодняшнего вечера и до 26 апреля гражданам запрещено выходить на улицу без острой необходимости.

«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником – Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля», – говорится в циркуляре МВД Турции.

Покидать свои дома гражданам можно только для покупки продуктов и лекарств, а также визита к врачу и выгула домашних животных.

Президент Турции Тайип Эрдоган ввел комендантский час в конце марта из-за роста числа заражений Covid-19 в большинстве провинций страны. Выходить из дома без острой необходимости запрещалось с вечера пятницы до утра понедельника. Позже карантинные ограничения ужесточили, комендантский час стал ежедневным.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,4 млн, умерли свыше 36,9 тыс. человек, выздоровели 3,8 млн пациентов.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 22.04.21

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