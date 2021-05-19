Россия бесплатно отправит «Спутник V» в Таджикистан

Президенты РФ Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон договорились о бесплатных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он пояснил, что во время встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином обсуждали совместные действия по борьбе с коронавирусом.
«[Обсудили] поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины «Спутник V», о которых договорились наши президенты 8 мая», – цитирует Лаврова «Интерфакс».
Напомним, Эмомали Рахмон приезжал в Москву, чтобы присутствовать на Параде Победы 9 мая. Накануне парада главы государств провели переговоры.
Как сообщал «Новый День», российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах, их общее население превышает 3,2 млрд человек.
Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал массовое производство четвертой российской вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт». Минздрав РФ одобрил к применению двухкомпонентные вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Недавно получила одобрение и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 19.05.21
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