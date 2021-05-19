Россия бесплатно отправит «Спутник V» в Таджикистан

Президенты РФ Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон договорились о бесплатных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что во время встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином обсуждали совместные действия по борьбе с коронавирусом.

«[Обсудили] поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины «Спутник V», о которых договорились наши президенты 8 мая», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Напомним, Эмомали Рахмон приезжал в Москву, чтобы присутствовать на Параде Победы 9 мая. Накануне парада главы государств провели переговоры.

Как сообщал «Новый День», российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах, их общее население превышает 3,2 млрд человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал массовое производство четвертой российской вакцины от коронавируса – «Спутник Лайт». Минздрав РФ одобрил к применению двухкомпонентные вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Недавно получила одобрение и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

В Китае за 9 дней привили от ковида 100 миллионов человек. / Индия установила новый антирекорд по смертности от Covid-19. / Путин анонсировал производство в России четвертой вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»