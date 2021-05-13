Уже 65 государств: Мальдивы одобрили применение российской вакцины против коронавируса

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Мальдивы одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – уточнили в РФПИ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.05.21

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