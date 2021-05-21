В Венгрии разрешат ходить без защитных масок

Власти Венгрии решили ослабить коронавирусные ограничения. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Отмена обязательных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, планируется после достижения отметки в 5 млн вакцинированных граждан. На данный момент прививку от коронавируса поставили 4,89 млн жителей Венгрии, сообщает издание Metropol.

В частности, венграм разрешат ходить без защитных масок в общественных местах, заниматься спортом на улице, проводить мероприятия на свежем воздухе численностью до 500 человек, праздновать свадьбы. Также будет отменен комендантский час, сняты ограничения на работу магазинов и ресторанов.

Премьер-министр также обратился к непривитым гражданам и настоятельно рекомендовал им пройти вакцинацию. Орбан отметил, что Венгрия дополнительно заказала еще 7,3 млн доз вакцины Pfizer, 1,2 млн доз препарата Moderna, 4 млн доз вакцины Johnson & Johnson и 4,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 21.05.21

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