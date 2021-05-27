Ученые нашли новые версии Covid-19 в России

Эпидемиологи выявили в России несколько локальных штаммов коронавируса. В них есть мутации, которые встречаются у британской и южноафриканской разновидностей, но сами версии вируса пока никак не названы.

Учены отметили, что в Россию все чаще завозят именно британский штамм Covid-19.

«Появляются и «локальные» российские версии вируса… Но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами», – рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов (цитата по РИА «Новости»).

В мире появляются все новые варианты коронавируса, но не все закрепляются, многие быстро исчезают. Но большинство штаммов недостаточно изучены, поэтому ученые не могут ни назвал их количество, ни спрогнозировать последствия для людей.

Пока ученые не собрали достаточно данных о российских версиях Covid-19, новым штаммам не будут давать названия, добавил Хафизов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России формируются два новых штамма коронавируса нового типа: сибирский и северо-западный.

Как сообщал «Новый День», ученые доказали эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, который проявил себя как устойчивый к антителам. Новая мутация позволяла ему преодолеть иммунитет, сформированный у пациентов, переболевших Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.05.21

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