США попросили Китай открыть записи болевших перед пандемией ученых

Медицинские записи трех китайских ученых из Уханьского института вирусологии помогут установить источник Covid-19, уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он призвал власти Китая открыть доступ к картам пациентов.

«Я хотел бы ознакомиться с медицинскими записями трех человек, которые заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели? Если да, то чем?», – цитирует Фаучи Financial Times.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний также вспомнил о случае заражения шести китайских шахтеров в 2012 году. Они заболели после того, как побывали в пещере с летучими мышами, откуда ученые позже брали пробы. Трое шахтеров скончались.

Фаучи предположил, что источник коронавируса нового типа мог находиться в той пещере. А вирус мутировал естественным путем, либо случилась утечка из лаборатории, где его изучали.

Напомним, Wall Street Journal писала о трех вирусологах из Уханя, которые в 2019 году тяжело переболели неизвестным вирусом. Все они входили в группу по изучению коронавирусов. США заподозрили Китай в создании Covid-19, который вызвал пандемию в 2020 году. Пекин призвал Вашингтон не политизировать поиски источника заражения коронавирусом нового типа. Власти Китая предостерегли от распространения «политического вируса», что затруднит международное сотрудничество в области предотвращения эпидемий.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 04.06.21

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