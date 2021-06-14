Впервые за 10 дней суточный прирост больных Covid-19 пошел на спад

В России выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусом за сутки, что на тысячу меньше показателя предыдущего дня (14723). Общее число больных Covid-19 в стране достигло 5 222 408 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

А вот суточная смертность выросла: 371 случай против 357 накануне. За весь период в России умер 126 801 пациент с Covid-19.

Лидером антирейтинга по приросту больных Covid-19 остается Москва (+6590). На второй строчке – Подмосковье, где заболевших за сутки на 100 человек больше, чем накануне: 1043 против 953. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 865 новых случаев Covid-19.

Ни одного нового случая не зарегистрировали на Чукотке. Традиционно низкий прирост в Ненецком АО и Магаданской области – по 4 больных коронавирусом, а также Туве, Северной Осетии-Алании и Еврейской АО – по 7 случаев.

За весь период в России вылечились от коронавируса 4 809 647 человек, 8 312 – за минувшие сутки.

Как сообщал «Новый День», МГУ, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет перевели сдачу сессии в дистанционный формат из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Только экзамены, которые сложно провести дистанционно, состоятся в аудиториях, но при соблюдении защитных мер.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.06.21

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