В России выявили 17 378 новых больных Covid-19 за сутки

В России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что на 233 человек меньше показателя предыдущего дня (17611). Общее число больных Covid-19 в стране достигло 5 334 204 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Лидерами антирейтинга по приросту больных Covid-19 остаются Москва (+7584), Подмосковье (+1811) и Санкт-Петербург (+1046). Пятерку лидеров с большим отрывом замыкают Нижегородская область (+268)и Бурятия (+243).

Ни одного нового случая за сутки не зарегистрировали на Чукотке. Меньше всего новых случаев Covid-19 в Ненецком АО и Магаданской области – по 5 человек, Еврейской АО – 8, Ингушетии и Северной Осетии – по 11 человек.

Число летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущим днем: 440 против 450 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 129 801 человек.

Всего по стране вылечились 4 878 333 пациента с Covid-19, из них 8 361 – за минувшие сутки.

Напомним, только два региона находятся в благополучной зеленой зоне по поводу ковида: Ингушетия и Якутия. В красной зоне, с самым высоким индексом распространения, находятся 22 региона: Крым, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская, Свердловская, Омская, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Нижегородская, Псковская, Воронежская, Магаданская, Мурманская, Кемеровская, Тульская, Брянская и Тверская области, а также Алтайский, Забайкальский, Красноярский и Приморский края.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 21.06.21

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