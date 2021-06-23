Более половины россиян уверены в эффективности обязательной вакцинации от Covid-19

Более половины (52%) опрошенных россиян считают, что введение обязательной вакцинации работников в сфере услуг поможет остановить распространение коронавируса в Москве и Подмосковье. 34% уверены в обратном, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Чаще всего решение столичных властей поддерживали жители сел и городов с населением до 100 тыс. человек (54-58%).

30% респондентов отрицательно относятся к принуждению со стороны властей к участию в вакцинации. 49% одобрили решение московских властей, 16% остались безразличны.

Опрос проведен методом телефонного интервью 20 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», вслед за Москвой и Подмосковьем обязательная вакцинация некоторых категорий работников введена более чем в десяти регионах. Среди них Ленинградская, Тульская и Сахалинская области, Краснодарский край.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.06.21

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