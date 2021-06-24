Власти Москвы обязали отстранять непривитых сотрудников от работы

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве обязал бизнесменов отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививку от Covid-19. Правило касается тех, кто подлежит обязательной вакцинации и не имеет противопоказаний.

«Граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», – заявил столичный оперштаб в своем телеграм-канале.

Специалисты отметили, что на время отстранения от работы сотруднику не будут начислять зарплату и стаж, дающий право на отпуск. Работник может перевестись на удаленную работу, но только по согласованию с начальством.

Власти пригрозили бизнесу приостановлением работы на 90 дней, если не будет выполнено условие о вакцинации 60% работников. В этот процент входят и привитые сотрудники на удаленной работе или привлеченные самозанятые. Контролировать число привитых москвичей будут, сверяя поданные бизнесменами сведения с данными Единого регистра вакцинированных.

Как сообщал «Новый День», Минтруд РФ запретил увольнять россиян за отказ от вакцинации. Но разрешил отстранить их от работы без сохранения зарплаты, если в регионе введена обязательная вакцинация.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не одобрила методы принуждения работников к вакцинации. Она назвала угрозы со стороны работодателей о лишении премий и отпуска «нечестной игрой».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.06.21

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