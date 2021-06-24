Роспотребнадзор: темпы вакцинации в России резко выросли

Спрос на прививки от коронавируса в регионах вырос от пяти до десяти раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если число привитых будет расти теми же темпами, в России скоро установится популяционный иммунитет.

В ведомстве отметили, что прививочная кампания обретает «прогрессирующие формы» по числу участвующих россиян.

«В субъектах увеличивается потребность в вакцинации и заявки наших граждан от пяти до десяти раз. Это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный поствакцинальный иммунитет, к которому мы стремимся», – пояснила Анна Попова (цитата по ТАСС).

По данным портала Gogov.ru, на 24 июня полностью привились 11,14% от населения России, то есть 16,3 млн человек. Это 23,61% от федерального плана по вакцинации, согласно которому привиться должны около 69 млн россиян. 20 682 043 человек уже получили хотя бы один компонент вакцины.

Более чем в десяти регионах, включая Москву, Подмосковье, Ленинградскую, Сахалинскую области, Кубань, введена обязательная вакцинация отдельных категорий работников.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.06.21

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