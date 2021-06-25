Суточная заболеваемость Covid-19 снова выросла: 20 393 новых случая

В России снова выросли суточная заболеваемость и число смертей от коронавируса. За минувшие сутки выявили 20 393 больных, что на 211 человек больше, чем в предыдущий день. Летальных случаев – 601 (накануне – 568), сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах. Тройка антилидеров осталась неизменна: Москва (+7916), Подмосковье (+2436), Санкт-Петербург (+1194). Четвертую строчку удерживает Нижегородская область – 311 новых случаев Covid-19 за сутки, замыкает пятерку Бурятия – 281 случай.

Низкая заболеваемость сохраняется на Чукотке (+3), в Ненецком АО (+8), а также Еврейской АО (+10).

За весь период в стране зарегистрировали 5 409 088 больных коронавирусом, летальных исходов – 132 064.

За сутки 14 024 пациентов с Covid-19 выписаны после выздоровления. Всего в России победили вирус 4 929 639 человек.

Как сообщал «Новый День», темпы вакцинации населения стремительно растут. В Хабаровском крае некоторые прививочные пункты приостановили работу, потому что закончилась вакцина от коронавируса. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре заканчивается первая доза препарата. За сутки в крае привились 5 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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