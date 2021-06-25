Роструд назвал основания для отстранения непривитых от Covid-19 работников

Отстранение от работы граждан, которые отказались делать прививку от коронавируса, не противоречит трудовому законодательству, заявили в Роструде. Основания могут содержаться и в других документах.

Трудовым кодексом предусмотрено отстранение от работы на основании иных нормативных актов. Например, закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», – пояснили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что при распространения опасных инфекционных заболеваний главные санитарные врачи могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве обязал бизнесменов отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививку от Covid-19. Правило касается тех, кто подлежит обязательной вакцинации и не имеет противопоказаний.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не одобрила методы работодателей, которые угрожают отменой премий и отпусков непривитым работникам. Она назвала такое поведение дискриминацией и «нечестной игрой».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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