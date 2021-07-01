ВОЗ дала рекомендации по борьбе с «черной плесенью»

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не использовать антибиотики при легких формах Covid-19, чтобы сдержать распространение «черной плесени». А медикам нужно тщательно дезинфицировать медоборудование, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Использование антибиотиков и гормональных препаратов для лечения легкой или средней формы коронавируса ослабляет иммунитет перед инфекциями. В организм активно проникает грибок, вызывая мукормикоз, который прозвали «черной плесенью».

«Поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом, хроническими заболеваниями, больных раком, и конечно, Covid-19», – цитирует комментарий чиновника РИА «Новости».

Массовое применение кортикостероидов может вызвать грибковые инфекции, поэтому их не стоит использовать массово при лечении Covid-19. Фактором защиты от «черной плесени» является и хорошо обработанное медоборудование, особенно вентиляторы.

По мнению Мелиты Вуйнович, в России созданы все условия, чтобы минимизировать риск распространения грибковых инфекций.

«С учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем», – сказала представитель ВОЗ.

Мукормикоз – грибковая инфекция, вызывающая некротические поражениями в носу и рту, лихорадку, боль и гнойные выделения.

Как сообщал «Новый День», в Индии насчитывают более 40 тыс. больных мукоромикозом, от которого уже скончались 3129 человек. Зарегистрированы первые больные «черной плесенью» в Египте (7 человек) и Ираке (6 человек). Врачам приходится удалять поврежденные плесенью органы, чтобы избежать летального исхода.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 01.07.21

Ельцин-центр отменил обзорные и групповые экскурсии из-за коронавируса. / Ученые назвали дату пика заболеваемости Covid-19 в Москве. / В Подмосковье прививку от коронавируса сделали 1,5 млн жителей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»