На россиянах испытают китайскую вакцину от Covid-19

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания иностранной вакцины от коронавируса. Добровольцы получат дозу препарата от китайском компании CanSino Biologics, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российская компания «Петровакс» планирует запустить производство иностранной вакцины, если препарат хорошо покажет себя во время испытаний. Клиническое тестирование – шаг к тому, чтобы россияне могли привиться иностранной вакциной, если захотят, пояснил министр.

«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Как сообщал «Новый День», испытания анонсировали в декабре 2020 года. Для завершения испытаний около 40 тыс. человек должны привиться китайским препаратом, а результаты для оценки отправят международной группе ученых.

Добровольцев искали в разных регионах. Так, вскоре после начала тестирования 201 житель Свердловской области стал участником испытаний.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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