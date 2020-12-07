Россия присоединилась к международным испытаниям китайской вакцины от Covid-19

Российский Минздрав выдал разрешение на участие страны в международном исследовании эффективности китайской вакцины от коронавирусной инфекци нового типа с участием 8 тыс. добровольцев. Об этом сообщает компания «Петровакс», которая является партнером китайского разработчика вакцины CanSino Biologics, передает «Интерфакс».

«Минздрав выдал разрешение на участие РФ в масштабном международном, многоцентровом рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании III фазы по оценке эффективности и иммуногенности вакцины-кандидата от коронавируса Ad5-nCov производства CanSino Biologics», – говорится в сообщении компании.

Всего эффективнось и безопасность китайской вакцины Ad5-nCoV опробуют на более, чем 40 тыс. человек. Результаты исследования оценит международная группа ученых.

Как писал «Новый День», в сентябре российские добровольцы уже проходили вакцинирование препаратом китайских разработчиков.

Завтра, 8 декабря, в Новосибирской области стартует вакцинация медработников от коронавирусной инфекции нового типа. «Мы в эти выходные получили 1 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников», – сказал глава Минздрава области Константин Хальзов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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