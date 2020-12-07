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Понедельник, 7 декабря 2020, 14:41 мск

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Новосибирская область приступает к вакцинированию медиков от Covid-19

Начиная с завтрашнего дня, 8 декабря, в Новосибирской области стартует вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции нового типа. «Мы в эти выходные получили 1 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников», – приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава области Константина Хальзова.

Он также сообщил, что все необходимое для хранения вакцины оборудование было закуплено ещё осенью. По словам Хальзова, приказ о регламенте и нормах вакцинирования в Новосибирске и области уже подписан.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 07.12.20

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