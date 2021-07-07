Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты и доставку вакцин

Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба проверят цены на ПЦР-тесты в коммерческих лабораториях и клиниках. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», – отметил Мишустин. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Проверки пройдут во всех регионах, а результаты должны быть готовы к 19 июля.

Мишустин также будет держать на контроле обеспеченность вакцинами в прививочных пунктах и поликлиниках. По его словам, запас препаратов есть, но главное – вовремя доставлять их в регионы. Глава правительства проучил Минпромторгу представить помесячные планы выпуска вакцин вплоть до конца года.

Напомним, многим россиянам теперь придется делать ПЦР-тесты не только ради отпуска за границей, но и для поездок по России. Часть регионов закрыла границы для непривитых жителей соседних регионов, которые не могут представить отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщал «Новый День», на 6 июля в Симферополе зарегистрирован дефицит вакцины от коронавируса. Многие желающие не могли поставить даже первую дозу препарата. 7 июля первый компонент вакцины в очередной раз закончился в Екатеринбурге. В поликлиниках приостановили прививки и записывают на 2-3 недели вперед. В торговых центрах с мобильными пунктами выстраиваются огромные очереди к 6 утра, чтобы внести себя в список, а позже – на прививку.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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