В России число новых больных Covid-19 достигло пика с начала года

Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла максимума с начала года – 25 766 новых случаев. По сравнению с предыдущим днем, прирост увеличился 948 человек, следует из данных оперштаба по борьбе в коронавирусом.

Подобное число новых больных было 2 января, когда за сутки выявили 26 301 случаев.

Общее число больных Covid-19 составило 5 733 218 человек. За весь период в стране умер 141 501 пациент с коронавирусом, а за минувшие сутки – 726.

Новые случаи заражения выявили во всех регионах. Антилидерами по росту заболеваемости стали Москва (6643), Подмосковье (2545), Санкт-Петербург (1951), Нижегородская (529) и Воронежская области (414).

Меньше всего новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрировано в Ненецком АО – 14, на Чукотке – 16, в Магаданской области – 28, в Еврейской АО – 31, в Северной Осетии-Алании – 35 человек.

Число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом по сравнению с прошлым днем выросло почти на 500 и составило 21832 человека. Всего в России выписались после выздоровления 5 165 087 пациентов.

В ряде регионов власти ужесточили антиковидные меры в связи с высоким ростом числа больных. Так, в Забайкальском крае с 9 июля по 6 августа запретили массовые мероприятия, ночную работу заведений общепита и ввели 50-процентное ограничение на посещение кинотеатров.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.07.21

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