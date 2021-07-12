Эпидемиолог назвала сроки новой волны Covid-19

Новый всплеск заболеваемости ожидается в начале осени, заявила завотделением эпидемиологии Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлия Соттаева. Недавний скачок выявленных случаев она объяснила массовым тестированием.

Статистика по больным коронавирусом резко пошла вверх, потому что россияне массово делали ПЦР-тесты перед отпусками. Это позволило выявить тех, кто болел бессимптомно. Вторым фактором стало возвращение работников в коллектив после праздников.

«Один из факторов – возвращение людей на работу на крупные предприятия, где большая скученность населения. Заболевший в короткие сроки заражает большое количество людей», – цитирует Соттаеву «Фонтанка».

По ее мнению, похожая ситуация ожидается в начале осени, когда вернутся отпускники. «Ожидаем следующий подъем заболеваемости в сентябре-октябре», – сказала эпидемиолог.

Как сообщал «Новый День», 10 июня суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России достиг максимума за три месяца – 11 699 новых случаев. Показатель все растет, на 12 июля в России зарегистрировали 25140 новых больных за сутки.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.07.21

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