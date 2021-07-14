Россия вышла на четвертое место по заболеваемости Covid-19

Россия вновь поднялась на четвертое место по числу больных коронавирусом. Ранее занимавшая эту строчку Франция оказалась на пятом месте, следует из статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом на 13 июля насчитал 5 833 175 пациентов с Covid-19 за весь период и 19 566 – за минувшие сутки.

Третье место в списке ВОЗ заняла Бразилия (19 089 940 больных за все время пандемии), второе – Индия (30 907 282), первое удерживают США (33 518 946).

Как сообщал «Новый День», в Кремле предупредили, что для России могут стать безальтернативными те же антиковидные меры, что приняты во Франции. Париж ввел обязательную вакцинацию для медиков и всех сотрудников медучреждений, а для проезда на дальние расстояния нужно иметь санитарный пропуск, подтверждающий вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест. Без этого документа не пропустят и на развлекательные или культурные мероприятия.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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