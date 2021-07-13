В России могут ужесточить меры по коронавирусу по примеру Франции

Развитие ситуации с пандемией коронавируса может привести к тому, что меры, принятые во Франции, станут безальтернативными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Французский президент Эммануэль Макрон накануне сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех сотрудников медицинских учреждений. При этом глава государства добавил, что с 15 сентября в больницах страны будут проводиться проверки и вводиться санкции.

Кроме того, с начала августа во Франции в заведениях общепита, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будут требовать санитарный пропуск – документ, подтверждающий вакцинацию или отсутствие коронавируса по итогам теста. С 21 июля такой пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате – естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли подобные меры в России.

Пресс-секретарь президента уточнил, что на федеральном уровне решений, подобных принятым во Франции, не принималось. «Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром», – сказал Песков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.21

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