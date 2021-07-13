Печальный рекорд: Россия обновила максимум по числу умерших от Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России от последствий заболевания Covid-19 скончались 780 пациентов. Это максимальный показатель летальных исходов за все время пандемии коронавируса. При этом суточный прирост инфицированных немного снизился.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, за 24 часа в России зарегистрировали 24 702 новых больных. За весь период в стране зарегистрировали 5 833 175 случаев коронавирусной инфекции.

На этот раз новые зараженные выявлены во всех регионах РФ. Наибольшее число заболевших проживают в Москве, где за последние сутки обнаружили 4 991 инфицированного коронавирусом. Затем идут Подмосковье (2550) и Санкт-Петербург (1936). Пятерку антилидеров замыкают Нижегородская (524) и Свердловская (459) области. Средний суточный прирост средний по стране держится на уровне 0,43%.

За прошедший день 108 пациентов с Covid-19 скончались в Санкт-Петербурге, 103 – в Москве. Жертвами коронавируса в России за все время стали 144 492 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 156,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 352 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 173 901 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.21

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