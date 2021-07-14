Россия обновила антирекорд по числу смертей от Covid-19 за сутки

В России за минувшие сутки умерли 786 больных коронавирусом на фоне очередного снижения числа новых зараженных. Это новый антирекорд за весь период пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Накануне суточная смертность составила 780 случаев. Всего в стране зарегистрировали 145 278 летальных исходов среди пациентов с Covid-19.

За последние 24 часа в России выявили 23 827 новых больных коронавирусом. При этом, у 2552 человек болезнь протекает без клинических проявлений. Общее число зарегистрированных случаев выросло до 5 857 002 с учетом всех регионов.

Больше всего новых больных выявили Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942, Нижегородской области – 531 и Свердловской области – 461.

Только в двух регионах суточный прирост оказался меньше 10 больных: семеро на Чукотке и девять человек в Ненецком АО. Низкая заболеваемость за сутки выявлена в Магаданской области (23 случая), Еврейский АО (29) и Адыгее (33).

Напомним, Россия заняла четвертую строчку в мировом рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом. Обстановка в РФ оказалась хуже, чем во Франции, но лучше, чем в Бразилии, Индии и США.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.07.21

Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с Covid-19. / Власти Орска призвали жителей не выезжать из города. / Фестивали и профосмотры отменяются, интернаты «закрываются»: в Крыму вновь ужесточают антиковидные ограничения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»