Эпидемиолог назвал причину скачка заболеваемости Covid-19 в России

Смена доминирующего штамма Covid-19 вызвала резкий рост заболеваемости в России, пояснил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ситуация может стабилизироваться через полтора месяца.

«В мире и России сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», – заявил ученый ТАСС.

По его мнению, ситуация улучшится через месяц-полтора. До того момента показатели заболеваемости будут максимальными. Но продолжительность роста зависит от того, будут ли граждане соблюдать карантинные меры и делать прививки.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца-полутора», – сказал Горелов.

Напомним, Россия вернулась на четвертое место в мире по числу больных коронавирусом. На 15 июля суточная смертность достигла пика за весь период и составила 791 случай. Число новых больных составило 25 293 за сутки.

В Свердловской области специалисты спрогнозировали пик третьей волны коронавируса на 21-27 июля. К 29 июля число госпитализированных может составить 12,6 тыс. человек, а за все лето заболеют более 1,2 млн свердловчан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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