В России третий день подряд обновляется максимум смертей от коронавируса

В России за прошедшие сутки умер 791 пациент с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии. Антирекорд обновляется третий день подряд. Число новых случаев Covid-19 также резко выросло. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне суточная смертность составила 786, за день до этого – 780. Всего в стране зарегистрировали 146 069 летальных исходов среди пациентов с Covid-19.

За последние 24 часа в России выявили 25 293 новых больных коронавирусом (23 827 накануне) во всех 85 регионах. При этом у 3016 человек болезнь протекает без клинических проявлений. Общее число зарегистрированных случаев выросло до 5 882 295.

Больше всего новых больных выявили Москве – 5237, Московской области – 2444, Санкт-Петербурге – 1954, Нижегородской области – 528 и Свердловской области – 484.

В то же время растет и число россиян, которые успешно справились с болезнью. За сутки из больниц выписали 21 493 выздоровевших. За весь период – 5 278 976. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 212 129 зараженных.

В мире по числу заболевших Covid-19 лидируют по-прежнему США, где за все время пандемии выявили свыше 33,9 млн инфицированных. Затем идут Индия и Бразилия – 30,9 млн и 19,2 млн соответственно. Жертвами коронавируса на планете стали более 4 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.07.21

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