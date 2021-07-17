В России выявили 25,1 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 116 новых больных коронавирусом и 787 летальных исходов. Суточный прирост заболеваемости и смертность стали ниже, чем в предыдущий день: 25 704 и 799 соответственно.

Новых больных выявили во всех субъектах РФ.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 933 115 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 147 655 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых больных в Москве (4561), Подмосковье (2541) и Санкт-Петербурге (1957). Пятерку антилидеров замыкают Нижегородская (535) и Свердловская (492) области.

Меньше всего суточный прирост заболевших Covid-19 в Ненецком АО – 12 человек, на Чукотке – 15, Магаданской области – 28, Еврейской АО – 35, а Адыгее – 39.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 21 437 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 322 345 человек», – добавили в оперштабе.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с Covid-19 напряженная: рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%, пациентов, которым нужны ИВЛ, – 7,5%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом стабильной, хотя и признала, что в субъектах эпидемиологическая обстановка остается тяжелой.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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