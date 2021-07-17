Мишустин поручил проверить запасы вакцин от Covid-19

Минпромторг РФ и Минздрав проверят запасы вакцин от коронавируса в стране. Цель инвентаризации – предотвратить задержки поставок препаратов в регионы, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Провести инвентаризацию объемов вакцин, актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе доложить в правительство до 21 июля», – поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вопрос о запасах вакцины в стране поднимался на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое прошло 16 июля. Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнимл, что для многих россиян наступило время повторной вакцинации или время для прививки тех, кто переболел Covid-19. Он анонсировал поставки в регионы препарата «Спутник Лайт» для ревакцинации граждан и отметил, что важно своевременно подвозить препараты.

Глава Минпромторга Денис Манутров рассказал, что к 1 ноября будет поставлено 10 млн доз «Спутника Лайт». Всего в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин, а во втором квартале поставки выросли почти вдвое: с 11 млн до 20 млн комплектов доз.

Напомним, 11 июля в Москве пришлось снова приостановить вакцинацию препаратом «КовиВак», потому что он закончился. Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось так много, что у павильонов появились очереди.

16 июля жители Миасса в Челябинской области пожаловались на перебои с вакциной от коронавируса. Препарат закончился днем 14 июля, и накануне прививочные пункты не возобновили работу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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