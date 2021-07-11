Прививочный ажиотаж: в Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

Власти Москвы сообщили об очередной приостановке вакцинации препаратом «КовиВак». Как говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения, город располагал только 12 тысячами доз, которые накануне были полностью использованы.

«Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. В связи с этим пришедшим было предложено записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания. Однако горожане предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день», – пояснили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что все, кто занял очередь получили прививку до конца дня. Павильоны продолжали работать, как и всегда, до последнего посетителя и закрылись в 22 часа.

Тем москвичам, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около 2 тысяч. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом «Ковивак», заверили в департаменте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.21

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