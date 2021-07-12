Врач назвал причины ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак»

По мнению врача Максима Терского, есть две причины, которыми объясняется популярность вакцины от коронавируса «КовиВак». Во-первых, она однокомпонентная, а во-вторых, ее сложно достать.

Для прохождения полного курса вакцинации от коронавируса достаточно одной дозы препарата, разработанного учеными центра им. Чумакова. При этом вакцины произвели пока очень мало, поэтому россиянам приходится заниматься ее поисками.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – сказал агентству «Прайм» главный врач II диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

Эксперт пояснил, что инактивированная вакцина потенциально имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными вакцинами, что в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.

«Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году – вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад – вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.07.21

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