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Суббота, 10 июля 2021, 13:59 мск

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Количество доз ограничено: в Москве возобновилась вакцинация препаратом «КовиВак»

В Москве вновь доступна вакцина от коронавируса «КовиВак». Как сообщается на официальном портале столичного правительства, прививку можно поставить в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи.

При этом уточняется, что количество доз в каждом пункте ограничено – не более 850.

В то же время вакцина «Эпивак» в Москве закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. «Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», – уточнили в мэрии.

Москва, Светлана Антонова

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,