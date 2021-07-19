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Понедельник, 19 июля 2021, 15:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Турецкий инфекционист призвал закрыть страну для россиян

В Турции предложили закрыть страну для российских туристов. С такой инициативой выступил президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан.

По его мнению, именно россияне виноваты в том, что заболеваемость новым штаммом коронавируса «дельта» среди местного населения резко выросла. Джейхан отметил, что на момент возобновления авиасообщения Россия входила в список стран с наибольшим распространением индийского штамма.

«В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов», – сказал специалист в интервью Gazete Oksijen.

Министерство здравоохранения Турции не раскрывает информацию по распространению штамма «дельта». Известно о том, что заражаемость этого варианта коронавируса самая высокая – один человек в среднем инфицирует четырех.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 19.07.21

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Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая, Турция,