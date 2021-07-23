Жителей Турции раздражают российские туристы без масок

В Турции растет недовольство населения российскими туристами, которые не соблюдают меры эпидемиологической безопасности. Местные жители обвиняют отдыхающих в росте числа инфицированных новым штаммом коронавируса, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, с 22 июня было восстановлено чартерное авиасообщение между Россией и турецкими курортами. Из-за резко возросшего количества туристов, у местного населения все чаще фиксируют тяжелое течение Сovid-19.

По словам жителей Турции, россияне не соблюдают антикоронавирусные меры, в частности, не носят маски. Опрошенные изданием туристы из России подтвердили, что ограничений придерживается только персонал гостиниц и развлекательных заведений. Сами отдыхающие стремятся в такую жару избавиться от защитных масок как можно скорее.

Между тем, министр культуры и туризма Турции заявил, что пока в стране стабильная эпидемиологическая обстановка, несмотря на то, что турецкий минздрав сообщил об увеличении числа заразившихся на 30% за последнюю неделю. Власти лишь рекомендуют местным жителям не посещать многолюдные и закрытые помещения.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 23.07.21

В Севастополе решили смягчить ограничения для туристов. / В разгар туристического сезона Черногория ужесточает антиковидные меры. / Режим ЧС в Ялте продлили до середины августа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»