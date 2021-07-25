В Турции призвали ужесточить антиковидные меры для туристов из России

Глава турецкой Ассоциации инфекционистов профессор Мехмет Джейхан выступил за введение более строгих санитарных требований для туристов из России на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом в Турции. Свое предложение он опубликовал в своем твиттере. Ранее инфекционист предложил закрыть страну для российских туристов.

«Мы не можем подсчитать число активных случаев [заболевания Covid-19], так как общее количество случаев и смертей больше не указывается ежедневно. Однако я думаю, что этот показатель снова перевалил за 100 тысяч. Другими словами, среди нас ходит более миллиона инфицированных вирусом людей, и они очень заразны», – написал специалист.

По его мнению, справиться с ситуацией можно лишь путем вакцинации, соблюдения мер профилактики инфекции и ужесточение мер к российским туристам. Ранее сообщалось, что местные жители обвиняют отдыхающих из России в игнорировании мер эпидемиологической безопасности и в росте числа зараженных новым штаммом коронавируса «дельта».

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой стороны, государство должно применять некоторые ограничения, а общественность должна строго соблюдать правила маски и расстояния. К туристам из России следует принять более строгие меры. В противном случае остановить рост случаев не удастся», – полагает Джейхан. Он не уточнил, какие именно меры по отношению к россиянам, по его мнению, нужно принять.

Накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране зафиксирован максимальный с 12 мая суточный прирост заразившихся коронавирусом. Выявлен 12 381 новый случай заболевания. За все время пандемии в Турции зарегистрировано более 5,5 млн случаев Covid-19 и почти 51 тыс. смертей от заболевания.

Тем временем, министр культуры и туризма Турции счел эпидобстановку в стране стабильной, несмотря на рост числа заразившихся на 30% за последнюю неделю. Власти лишь призывают местных жителей не посещать многолюдные и закрытые помещения.

Анкара, Наталья Петрова

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