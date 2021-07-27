Ученые рассказали о проблемах с глазами после перенесенного Covid-19

Коронавирус имеет отложенное влияние на глаза, выяснила группа ученых из Турции, Великобритании и Катара. Чаще всего офтальмологические последствия проявляются у тех, кто заметил неврологические симптомы во время болезни.

Офтальмологи наблюдали за 40 пациентами, от месяца до полугода назад переболевшими Covid-19. Их данные сравнивали с контрольной группой из 30 человек. Ученые опубликовали свои выводы в журнале British Journal of Ophthalmology.

Они заметили изменения на роговице, которая позволяет нам видеть, фокусируя свет. У переболевших оказались повреждены нервные волокна на этой части глаза. Ученые сравнили это с тем, как коронавирус повреждает нервные волокна, отвечающие за восприятие запахов.

Также на поверхности роговицы есть дендритные клетки, которые отвечают за первый иммунный ответ на раздражители, с которыми соприкасается поверхность глаза. У пациентов, болевших Covid-19, их было заметно больше, чем у тех, кто не заразился. То есть на поверхности глаза наблюдалось воспаление.

Напомним, Роспотребнадзор назвал 65 заболеваний, которые могут появиться у переболевших коронавирусом в рамках постковидного синдрома. А Минздрав посоветовал всем, кто перенес коронавирус, провериться на тромбы.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 27.07.21

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