Офтальмолог назвала симптомы коронавирусного конъюнктивита

Заражение коронавирусом грозит проблемами со зрением. Самое частое проявление патологии глаз при Covid-19 – это коронавирусный конъюнктивит. Об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

«Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза», – цитирует врача агентство «Прайм».

Среди симптомов этой болезни – покраснение, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век и затуманивание зрения. Дело в том, что инфекция поражает кровеносные сосуды, что становится причиной нарушения микроциркуляции крови.

«А это, в свою очередь, грозит повышенным риском образования тромбов и возникновением васкулитов. Часто такие изменения на глазном дне никак не ощущаются, но пациентам после COVID-19 стоит быть внимательными к своему зрению», – предупредила специалист.

Адамян рекомендует незамедлительно обращаться к врачу при появлении пятен, помутнений, сужении или потере зрения.

Кроме того, коронавирус может привести к обострению и других хронических заболеваний глаз: глаукомы, увеитов, иридоциклитов, аллергических конъюнктивитов.

Москва, Зоя Осколкова

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