ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов Covid-19 в странах без вакцин

Новые устойчивые к препаратам штаммы коронавируса могут появиться в странах без вакцин, предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Спецпосланники гендиректора ВОЗ призвали развитые страны поделиться с более бедными, чтобы победить пандемию.

Представители ВОЗ попросили производителей не копить препараты на складах, а распространять их по миру. Они подчеркнули, что в странах с нехваткой вакцин коронавирус свободно развивается и может мутировать в новый опасный штамм.

«Интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена», – заявили они в статье, опубликованной в «Известиях».

Как сообщал «Новый День», ВОЗ уже предупреждала о мутации Covid-19 в новые штаммы, которые будут устойчивы к вакцинам. Тогда миру придется начинать борьбу с пандемией заново.

Напомним, Индонезия стала новым крупным очагом коронавирусной инфекции нового типа: ежедневно там больше больных, чем в Бразилии или Индии. Медики признали, что из-за недостатка тестов невыявленными остаются 80% больных.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.08.21

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