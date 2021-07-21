ВОЗ предупредила о возникновении более опасного варианта коронавируса

Мутация Covid-19 в новые штаммы опасна тем, что ведет к появлению более опасного коронавируса. Новый вариант будет устойчив к вакцинам, и миру придется начинать борьбу с пандемией заново, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Появляются другие варианты, потенциально даже более опасные, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них будет обходить вакцины и нам придется все начинать сначала», – сказал Гебрейесус на очередной сессии Международного олимпийского комитета.

Глава ВОЗ уверен, что победить пандемию можно только массовой вакцинацией по всему миру. Он призвал развитые страны делиться препаратами с более бедными, чтобы к концу года 40% жителей каждой страны были привиты. К середине 2022 года должны быть вакцинированы как минимум 70% населения мира.

«Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», – сказал чиновник.

Напомним, о появлении устойчивого к вакцинам вируса предупреждал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. По его словам, появление новых штаммов зависит от числа заболевших: чем больше людей заражаются, тем выше риск возникновения устойчивого патогена, для которого придется создавать новые вакцины.

В Европе распространяется новый лямбда-вариант коронавируса, который заражает больше людей и более устойчив к вакцине. В Индии появился вариант «дельта-плюс», который может передаваться человеку, просто прошедшему рядом с больным. В конце июня в Челябинской области появился новый штамм, с которым медики еще не сталкивались.

Женева, Наталья Рязанова

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