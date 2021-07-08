В мире может появиться устойчивый к лекарствам суперштамм коронавируса

Чем больше людей в мире заболевают коронавирусом, тем выше риск, что возникнет новый штамм патогена, для лечения которого понадобятся новые препараты и вакцины. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Ученые не исключают возникновения суперштамма – новой мутации SARS-CoV-2, которая будет настолько сильно отличаться от существующих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины. Пока такого варианта вируса нет и его появление можно предотвратить.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – сказал Дурманов.

Новые волны заболевания ковидом возникают из-за новых штаммов. Например, сейчас в мире активно циркулирует «индийский штамм», или штамм «дельта», а также его более продвинутый вариант «дельта плюс». Пока такие варианты вируса не сильно отливаются между собой, поэтому на них действуют антитела и разработанные вакцины.

«Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. И кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом», – сообщил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.07.21

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