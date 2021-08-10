Власти Португалии одобрили вакцинацию подростков от Covid-19

Власти Португалии разрешили прививать от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет. Решение принято на основе проведенных в Евросоюзе и США исследований, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Возможность прививать от Covid-19 несовершеннолетних горячо обсуждалась в обществе и руководстве страны. Власти, в том числе, ориентировались на разрешение ВОЗ прививать детей и рекомендацию Европейского агентства по медикаментам.

Согласно статистике, в Португалии живут около 400 тыс. детей в возрасте, подходящем для прививки от Covid-19.

Как сообщал «Новый День», врачи увидели особую уязвимость детей перед новыми штаммами коронавируса. В Новосибирске отметили, что новая волна пандемии в России затронула больше детей, чем предыдущие две. Чаще болеют даже самые маленькие россияне.

В России проходят испытания вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте 12-17 лет. Массовая вакцинация детей в этом возрасте может начаться до 20 сентября.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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