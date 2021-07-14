Вакцинация подростков от коронавируса в России может начаться в сентябре

В России подростков начнут прививать от коронавируса до 20 сентября. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время проходят испытания вакцины «Спутник V». Участие в исследовании приняли сто подростков в возрасте 12-17 лет. Первый компонент препарата получил 21 ребенок.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», – рассказал Гинцбург РИА «Новости».

Планируется, что массовая вакцинация подростков в России стартует к 20 сентября. «Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», – подчеркнул Гинцбург. Специалист добавил, что в последнее время увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом среди детей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.21

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