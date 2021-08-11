Смертность нового штамма Covid-19 из Нью-Йорка превысила 80%

Специалисты выявили в американском Нью-Йорке новый штамм коронавируса – «Йота». Смертность среди больных этим вариантов коронавируса достигает 82%, передает портал news-medical.

Специалисты нью-йоркского департамента здравоохранения и Колумбийского университета изучили новый штамм, впервые обнаруженный в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Под исследования попали случаи вплоть до апреля 2021 года.

За это время штамм «Йота» распространялся на 15-25% быстрее, чем все известные варианты Covid-19. Он оказался уже во всех штатах Америки и 27 других странах.

Йота-штамм опаснее всего для пенсионеров: среди пациентов 65-74 лет смертность составила 82%. У больных в возрасте от 45 до 64 лет – 46%, старше 75 лет – 62%.

Напомним, Центр имени Гамалеи предсказал рост смертности на 2-5% из-за постоянной мутации коронавируса. По данным ВОЗ на конец июля, в мире резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. Тогда же британские ученые спрогнозировали появление штамма, который будет убивать 35% заразившихся.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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