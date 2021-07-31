Будет умирать каждый третий заразившийся: ученые предсказали появление нового штамма коронавируса

Британские ученые спрогнозировали появление более смертоносного штамма коронавируса, который будет убивать около 35% заразившихся. Предотвратить такое развитие событий не может даже массовая вакцинация.

Гипотетические сценарии появления новых вариантов патогена описаны в документах, опубликованных правительственной группой советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). По мнению ученых, коронавирус может изменяться и развиваться, так как он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", – говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.

Избежать такого сценария можно введением ограничительных мер, которые снизят передачу коронавируса и уменьшат шансы ввозы новых штаммов из-за границы. Также людям необходимы дополнительные дозы вакцины и новые лекарства против Covid-19.

При этом британские специалисты допустили, что появятся новые варианты коронавируса, которые будут устойчивы к имеющимся методам лечения и вакцинам. К этому приведет активная вакцинация населения.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 30.07.21

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