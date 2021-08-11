«Коллективный иммунитет – это миф»: ученый из Оксфорда счел невозможным остановить пандемию прививками

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции невозможно из-за распространения штамма «Дельта». Такое мнение высказал руководитель Оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, профессор Эндрю Поллард. По его словам, дельта-вариант продолжит инфицировать людей, которые были вакцинированы. Даже если все дети получат вакцину от Covid-19, это не остановит передачу вируса, убежден ученый, передает BBC.

Выступая в британском парламенте, Поллард заявил, что тот факт, что вакцины не остановили распространение коронавируса, означает то, что формирование коллективного иммунитета при дельта-штамме – это миф.

«Проблема с этим вирусом в том, что он не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения. Однако вариант «Дельта» по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус <...> и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу», – цитирует профессора The Guardian.

Хотя существующие вакцины очень эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания и смерти от коронавируса, они не дают привитому человек 100-процентной защиты от заражения Covid-19, констатировал он.

Данные недавнего исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, показывают, что полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 64 лет имеют примерно на 49% меньший риск инфицирования коронавирусом по сравнению с невакцинированными людьми.

Полланд также заявил, что сомневается в необходимости введения третьей дозы вакцины для дополнительной защиты от ковида. Напомним, в конце августа в Израиле начали проводить ревакцинацию жителей старше 60 лет на фоне роста числа случаев заражения Covid-19. Людям вводят третью дозу вакцины Pfizer.

Профессор назвал факторами для принятия решения о введении бустерной дозы вакцины рост количества госпитализаций и числа смертей среди вакцинированных, заразившихся ковидом. «И это не то, что мы сейчас наблюдаем», – сказал он.

По словам ученого, даже если у привитого человека снизится уровень антител, иммунная система, вероятно, запомнит вакцинацию на десятилетия и обеспечит определенную степень защиты в случае воздействия вируса. «Так что сейчас нет причин для паники», – заключил он.

На прошлой неделе глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны ввести мораторий на ревакцинацию от Covid-19 до конца сентября и поделиться вакциной с бедными странами, которые еще не привили свое население. Инициативу ВОЗ отвергли США. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, США могут обеспечить как ревакцинацию граждан, так и пожертвовать вакцины другим странам.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 11.08.21

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