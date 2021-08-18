В Роспотребнадзоре дали прогноз, когда Covid-19 станет сезонной ОРВИ

Коронавирус станет сезонной инфекцией, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам иммунолога, в таких условиях коронавирус «будет меняться меньше», поскольку он мутирует только в неиммунном организме.

Горелов добавил, что, несмотря на то, что основные данные о вирусе уже получены, он требует постоянного мониторинга и изучения, потому что, изменяясь, коронавирус приобретает новые свойства. В России, как и во многих других странах, отслеживают циркуляцию различных генотипов вируса, которые «принципиально отличаются друг от друга», отметил специалист в комментарии РИА «Новости».

По мнению ученого, коронавирус будет в эпицентре внимания, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что снижение количества смертей и увеличение потенциала распространения Covid-19 свидетельствуют о том, что заболевание переходит в разряд сезонных. В дальнейшем SARS-CoV-2 войдет в структуру сезонных возбудителей ОРВИ, допустили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.21

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